Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, sahasında İzmir TFL Altekma'ya 3-0 yenildi.



Bigadiç Kapalı Spor Salonundaki karşılaşmanın ilk setini 25-23, ikinci seti de 25-16 olarak önde tamamlayan İzmir TFL Altekma, üçüncü seti de 25-18 önde bitirmeyi başardı.



Konuk ekip, karşılaşmayı 3-0 kazandı.