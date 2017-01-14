Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.
Atatürk Spor Salonunda oynanan ve setlerin 2-2 bittiği maçta son seti 15-9 kazanan Niksar Belediyespor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Niksar Belelediyespor Antrenörü Ramazan Kasap, çok organize olan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını kaydetti.
Voleybol Erkekler 1. Lig
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.
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