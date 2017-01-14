Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.

Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.

Atatürk Spor Salonunda oynanan ve setlerin 2-2 bittiği maçta son seti 15-9 kazanan Niksar Belediyespor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Niksar Belelediyespor Antrenörü Ramazan Kasap, çok organize olan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

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