Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.



Atatürk Spor Salonunda oynanan ve setlerin 2-2 bittiği maçta son seti 15-9 kazanan Niksar Belediyespor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Niksar Belelediyespor Antrenörü Ramazan Kasap, çok organize olan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını kaydetti.