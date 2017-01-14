Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Palandöken Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup etti.
Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda Palandöken Belediye Spor'un evinde konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın sporcuları maç sonrası tebrik ettiği de ifade edildi.
Voleybol Erkekler 1. Lig
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Palandöken Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Palandöken Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup etti.
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