Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Palandöken Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup etti.



Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda Palandöken Belediye Spor'un evinde konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup ettiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın sporcuları maç sonrası tebrik ettiği de ifade edildi.