Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, sahasında Ankara PTT'yi 3-1 yendi.



Bigadiç Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22, ikinci setini de 25-22 Bigadiç Belediyespor, üçüncü setini ise 25-20 Ankara PTT kazandı.



Bigadiç Belediyespor dördüncü seti de 25-23 önde bitirerek karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Karşılaşma sonrası teknik heyet ve voleybolcuları tebrik eden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, hedeflerinin play-off'lara kalmak olduğunu söyledi.





Karşılaşmayı Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu İbrahim Gelenbay, Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Demirbaş, Mehmet Özer ve Nazım Özyiğit ile çok sayıda sporsever izledi.