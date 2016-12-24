Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, sahasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-2 yendi.



Bigadiç Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 23-25, ikinci setini de 25-26 Eskişehir Anadolu Üniversitesi kazandı. Bigadiç Belediyespor da diğer setleri 28-26, 25-19 ve 15-12 önde bitirerek karşılaşmayı 3-2 kazandı.



Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen ve voleybolcularını tebrik eden kulüp başkanı Yakup Aygören, hedeflerinin play-off'lara kalmak olduklarını ifade etti.



Karşılaşmayı Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, belediye meclis üyeleri Yusuf Demirbaş, Mehmet Özer ve Nazım Özyiğit ile AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve yaklaşık 200 seyirci izledi.