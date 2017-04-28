Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Erhan AlparslanZiraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Koray Şahin, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Rauwerding)Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Koray Şahin, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Rauwerding)

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Metehan Baş, Bertuğ Öndeş, Oğulcan Yatgın)

Setler: 27-25, 22-25, 21-25, 19-25

Süre: 126 dakika (35, 33, 30, 28)

Efeler Voleybol Ligi play-off turu üçüncülük serisinin 2. maçında, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 1-1'e getirdi.

Seride 2 galibiyet alan takım lig üçüncüsü olacak. Serini 3. ve son maçı 1 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak. Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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