Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçFenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Metehan Baş)Ziraat Bankası: Burak Güngör, Emre Savaş,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Metehan Baş)

Ziraat Bankası: Burak Güngör, Emre Savaş, Nilsson, Savani, David Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Koray Şahin, Rauwerding, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)

Setler: 19-25, 25-18, 21-25, 20-25

Süre: 115 dakika (28, 26, 29, 32)

Voleybol Efeler Ligi play-off turu üçüncülük serisi ilk maçında Ziraat Bankası, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

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Sarı Lacivertliler, Ziraat Bankası, Recep Karakoç, Burhan Felek, Mehmet Özbek, Koray Şahin, Volkan Döne, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe
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