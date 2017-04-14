Voleybol: Efeler Ligi Play-off
Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Ebru AyataFenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)Arkas Spor: Sanders, da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Ayata
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Sanders, da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz)
Setler: 26-28, 18-25, 25-23, 23-25
Süre: 122 dakika (33, 27, 32, 30)
Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
İki ekip yarı final serisinin ikinci maçında 17 Nisan Pazartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.
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