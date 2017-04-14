Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Ebru AyataFenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)Arkas Spor: Sanders, da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Ayata

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Sanders, da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz)

Setler: 26-28, 18-25, 25-23, 23-25

Süre: 122 dakika (33, 27, 32, 30)

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

İki ekip yarı final serisinin ikinci maçında 17 Nisan Pazartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

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Fabio Alves Da Silva, Sarı Lacivertliler, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz, Mehmet Özbek, Burhan Felek, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe
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