Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk maçlar yarın yapılacak.



Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası eşleşmelerinde takımlar finale çıkmak için mücadele edecek.



İlk maçlar, normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında yapılacak ve 2 galibiyet alan ekip finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda 3. maç yine üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Yarı finalin mağlup takımları ise 3-4'üncülük maçı yapacak.



Efeler Ligi play-off yarı final turunda maç programı şöyle:



Yarın:



17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)



20.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)



17 Nisan Pazartesi:



17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)



20.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)



20 Nisan Perşembe:



18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek) (Gerekirse)



18.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) (Gerekirse)