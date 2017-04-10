Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybolda Efeler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde galip olan takımlar Arkas Spor, Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka yapacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda ise üçüncü müsabaka tur atlayan takımı belirleyecek.



Yarı final eşleşmelerinin programı şöyle:



14 Nisan Cuma:



17.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek)



20.00 Halk Bank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)



17 Nisan Pazartesi:



17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)



20.00 Ziraat Bankası-Halk Bank (TVF Başkent)



20 Nisan Perşembe:



18.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Burhan Felek) (gerekirse)



18.00 Halk Bank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) (gerekirse)