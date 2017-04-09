Voleybol: Efeler Ligi Play-off
Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Onur HoşnutMaliye Piyango: Gjorgiev, Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak (Siltala, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar, Ufuk Minici, Uğur Güneş)Arkas Spor: Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Bozhuleva, Mauricio, Mustafa...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Onur Hoşnut
Maliye Piyango: Gjorgiev, Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak (Siltala, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar, Ufuk Minici, Uğur Güneş)
Arkas Spor: Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Bozhuleva, Mauricio, Mustafa Koç (Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Caner Ergül, Ahmet Karataş, Bravo)
Setler: 24-26, 25-23, 14-25, 20-25
Süre: 117 dakika (31, 28, 28, 30)
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, Maliye Piyango'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.
İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk karşılaşmayı da Arkas Spor 3-2 kazanmıştı.
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