Voleybol: Efeler Ligi Play-off
Salon: İnegölHakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Cansın Çınar )Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş...
Salon: İnegöl
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Cansın Çınar )
Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Volkan Döne, Jeroen)
Setler: 16-25, 23-25, 22-25
Süre: 78 dakika (20, 26, 32 )
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Bankası, çeyrek final turunda ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.
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