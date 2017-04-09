Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: İnegölHakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Cansın Çınar )Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: İnegöl

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Cansın Çınar )

Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Volkan Döne, Jeroen)

Setler: 16-25, 23-25, 22-25

Süre: 78 dakika (20, 26, 32 )

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Bankası, çeyrek final turunda ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

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