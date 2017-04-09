Voleybol: Efeler Ligi Play-off
Salon: GS ParkHakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz DumanGalatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Halil Yücel, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Doğukan Ulu)Halkbank: Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fontales, Emre Batur, Miljkovic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak,...
Salon: GS Park
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Halil Yücel, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Doğukan Ulu)
Halkbank: Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fontales, Emre Batur, Miljkovic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Vincic)
Setler: 20-25, 25-21, 23-25, 17-25
Süre: 107 dakika (26, 28, 31, 22)
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.
Ankara temsilcisi, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
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