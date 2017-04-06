Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Sarıkaya, Vedat KırçovaZiraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Volkan Döne)İnegöl Belediyespor: Gazmend, İbrahim Başaran, Klapwijk, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu (Özer Özger,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Vedat Kırçova

Ziraat Bankası: Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Volkan Döne)

İnegöl Belediyespor: Gazmend, İbrahim Başaran, Klapwijk, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel)

Setler: 21-25, 25-17, 25-21, 25-14

Süre: 101 dakika (29, 25, 24, 23)

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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