Voleybol Efeler Ligi'nde Şampiyonluk Serisi Başlıyor

ANKARA (AA ) - Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon takımın belirleneceği final serisi, yarın başlıyor.

Voleybol Efeler Ligi'nde Şampiyonluk Serisi Başlıyor

ANKARA (AA ) - Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon takımın belirleneceği final serisi, yarın başlıyor.

Halkbank ile Arkas Spor arasındaki serinin ilk maçı, Ankara'da TVF Başkent Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Seride 3 galibiyet alan takım 2016-2017 sezonunun şampiyonu olacak. 2-2 eşitlik durumunda 5. maçı kazanan takım, Efeler Ligi şampiyonluğuna ulaşacak.

Serinin maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

28 Nisan Cuma:

16.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

1 Mayıs Pazartesi:

19.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)

3 Mayıs Çarşamba:

Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk) (Gerekirse)

6 Mayıs Cumartesi:

Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent) (Gerekirse)

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