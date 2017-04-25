Voleybol Efeler Ligi'nde Şampiyonluk Serisi Başlıyor
ANKARA (AA ) - Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon takımın belirleneceği final serisi, yarın başlıyor.
ANKARA (AA ) - Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon takımın belirleneceği final serisi, yarın başlıyor.
Halkbank ile Arkas Spor arasındaki serinin ilk maçı, Ankara'da TVF Başkent Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Seride 3 galibiyet alan takım 2016-2017 sezonunun şampiyonu olacak. 2-2 eşitlik durumunda 5. maçı kazanan takım, Efeler Ligi şampiyonluğuna ulaşacak.
Serinin maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
28 Nisan Cuma:
16.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
1 Mayıs Pazartesi:
19.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)
3 Mayıs Çarşamba:
Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk) (Gerekirse)
6 Mayıs Cumartesi:
Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent) (Gerekirse)
sponsored ads