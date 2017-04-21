Voleybol: Efeler Ligi Klasman Grubu
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Erhan AlparslanMaliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Uğur Güneş)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Matiç, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic (Erdem...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Uğur Güneş)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Matiç, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Price, Kadir Cin, Anthonovich)
Setler: 25-21, 25-20, 25-18
Süre: 86 dakika (29, 29, 28)
Efeler Voleybol Ligi klasman grubunda, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Maliye Piyango, seriyi 2-1 kazandı.
Maliye Piyango böylece, İnegöl Belediyespor ile 5'incilik mücadelesi vermeye hak kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Galatasaray HDI Sigorta ile 7'ncilik için karşı karşıya gelecek.
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