Voleybol: Efeler Ligi Klasman Grubu

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Rouzier, Berkan Eryüz)Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic...

Voleybol: Efeler Ligi Klasman Grubu

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Rouzier, Berkan Eryüz)

Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Karakaya, Uğur Güneş, Siltala, Ceyhun Tendar)

Setler: 25-18, 25-21, 25-23

Süre: 87 dakika (27, 30, 30)

Voleybol Efeler Ligi klasman grubu rövanş mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki ilk maçı Maliye Piyango kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor elde ettiği galibiyetle etapta durumu 1-1 beraberliğe getirdi. 21 Nisan Salı günü Ankara'da yapılacak üçüncü maçı kazanacak ekip, bir üst tura yükselecek.

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