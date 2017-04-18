Voleybol: Efeler Ligi Klasman Grubu
Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Rouzier, Berkan Eryüz)Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Rouzier, Berkan Eryüz)
Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Karakaya, Uğur Güneş, Siltala, Ceyhun Tendar)
Setler: 25-18, 25-21, 25-23
Süre: 87 dakika (27, 30, 30)
Voleybol Efeler Ligi klasman grubu rövanş mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki ilk maçı Maliye Piyango kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor elde ettiği galibiyetle etapta durumu 1-1 beraberliğe getirdi. 21 Nisan Salı günü Ankara'da yapılacak üçüncü maçı kazanacak ekip, bir üst tura yükselecek.