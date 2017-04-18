Salon: Burhan Felek



Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Price, Coskovic (Erdem Sonat, Burak Mert, Rouzier, Berkan Eryüz)



Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Venno, İzzet Ünver, Yüksel Bıdak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Karakaya, Uğur Güneş, Siltala, Ceyhun Tendar)



Setler: 25-18, 25-21, 25-23



Süre: 87 dakika (27, 30, 30)



Voleybol Efeler Ligi klasman grubu rövanş mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.



İki takım arasındaki ilk maçı Maliye Piyango kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor elde ettiği galibiyetle etapta durumu 1-1 beraberliğe getirdi. 21 Nisan Salı günü Ankara'da yapılacak üçüncü maçı kazanacak ekip, bir üst tura yükselecek.