Voleybol: Efeler Ligi Klasman Grubu
Salon: GS ParkHakemler: İlhami Şenyurt, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Doğukan Ulu, İbrahim Akşeker, Melih Sıratca)İnegöl Belediyespor: Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, Ersin...
Salon: GS Park
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Doğukan Ulu, İbrahim Akşeker, Melih Sıratca)
İnegöl Belediyespor: Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, Ersin Başaran, Klapwijk (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel)
Setler: 20-25, 18-25, 25-14, 17-25
Süre: 88 dakika (23, 23, 20, 22)
Voleybol Efeler Ligi klasman grubu ikinci maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan İnegöl Belediyespor, 5-6.'lık maçına çıkma hakkı elde ederken, sarı-kırmızılı ekip 7-8.'lik mücadelesinde yer alacak.
sponsored ads