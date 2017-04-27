Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: İnegölHakemler: Yasin Okumuş, Yavuz Akdemirİnegöl Belediyespor: İbrahim Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend (Özer Özger, Beytullah, Cansın Çınar, Tunç Ayhan, Salih Özdemir, Görkem Sertel, Gökhan Çatal)Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Oliver, İzzet Ünver,...

Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: İnegöl

Hakemler: Yasin Okumuş, Yavuz Akdemir

İnegöl Belediyespor: İbrahim Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Gazmend (Özer Özger, Beytullah, Cansın Çınar, Tunç Ayhan, Salih Özdemir, Görkem Sertel, Gökhan Çatal)

Maliye Piyango: Muhammet Ertuğrul, Oliver, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic ( Murat Karakaya, Murat Tokgöz, Uğur Güneş, Antti)

Setler: 29-27, 23-25, 18-25, 25-22, 12-15

Süre: 134 dakika (32,28,24,30,20 )

Efeler Voleybol Ligi klasman etabı beşincilik mücadelesinde Maliye Piyango, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 yenerek ligi 5. sırada tamamladı.

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