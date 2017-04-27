Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Fuat Yalkınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Antanovich, Le Goff, Price, Coskovic (Burak Mert, Özkan Hayırlı, Emre Şenol, Rouzier, Özgür Yener, Erdem Sonat)Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın,...

Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Fuat Yalkın

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Matic, Caner Pekşen, Antanovich, Le Goff, Price, Coskovic (Burak Mert, Özkan Hayırlı, Emre Şenol, Rouzier, Özgür Yener, Erdem Sonat)

Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu)

Setler: 23-25, 22-25, 20-25


Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

Voleybol Efeler Ligi klasman etabı rövanş karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

İlk maçı da 3-1'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla seriyi 2-0 yaptı ve sezonu yedinci sırada tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise sekizinci sırada kaldı.

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