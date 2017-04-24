Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilMaliye Piyango: Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)İnegöl Belediyespor: Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Klapwijk, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu...

Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Maliye Piyango: Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)

İnegöl Belediyespor: Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Klapwijk, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Görkem Sertel, Cansın Çınar)

Setler: 25-21, 25-21, 26-24

Süre: 85 dakika (24, 31, 30)

Efeler Voleybol Ligi klasman etabı beşincilik mücadelesinde Maliye Piyango, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Bursa'da oynanacak.

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