Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Koray YılmazgilMaliye Piyango: Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)İnegöl Belediyespor: Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Klapwijk, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Maliye Piyango: Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)
İnegöl Belediyespor: Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Klapwijk, Bahov, Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Görkem Sertel, Cansın Çınar)
Setler: 25-21, 25-21, 26-24
Süre: 85 dakika (24, 31, 30)
Efeler Voleybol Ligi klasman etabı beşincilik mücadelesinde Maliye Piyango, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Bursa'da oynanacak.
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