Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Vedat KırovaMaliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Antanovich, Matic, Caner Pekşen (Erdem Sonat,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırova
Maliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Antanovich, Matic, Caner Pekşen (Erdem Sonat, Price, Coskovic, Berkan Eryüz, Emre Şenol)
Setler: 25-14, 24-26, 22-25, 25-15, 15-8
Süre: 130 dakika (24, 35, 31, 24, 16)
Efeler Voleybol Ligi klasman etabı ilk maçında Maliye Piyango, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde, 18 Nisan Salı günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.00'de yapılacak.
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