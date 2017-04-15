Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Vedat KırovaMaliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Antanovich, Matic, Caner Pekşen (Erdem Sonat,...

Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırova

Maliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Antanovich, Matic, Caner Pekşen (Erdem Sonat, Price, Coskovic, Berkan Eryüz, Emre Şenol)

Setler: 25-14, 24-26, 22-25, 25-15, 15-8

Süre: 130 dakika (24, 35, 31, 24, 16)

Efeler Voleybol Ligi klasman etabı ilk maçında Maliye Piyango, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde, 18 Nisan Salı günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 17.00'de yapılacak.

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