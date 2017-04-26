Voleybol: Efeler Ligi Final
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erdal Akıncı, İbrahim ÜnalHalkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Sanders, Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez (Ahmet Karataş,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Ünal
Halkbank: Kooy, Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Sanders, Silva, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez (Ahmet Karataş, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz)
Setler: 25-20, 20-25, 25-21, 25-23
Süre: 118 dakika (29, 27, 28, 34)
Efeler Voleybol Ligi'nde, final serisinin ilk maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki 2. maç, 28 Nisan Cuma günü yine TVF Başkent Salonu'nda saat 16.00'da yapılacak.
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