Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı maçları tamamlanırken, lige veda eden takımlar Şanlıurfa Memleketspor ve Tokat Belediye Plevne oldu.
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı maçları tamamlanırken, lige veda eden takımlar Şanlıurfa Memleketspor ve Tokat Belediye Plevne oldu.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'daki baraj etabı müsabakalarında Afyon Belediye Yüntaş, Beşiktaş, Tokat Belediye Plevne ve Şanlıurfa Memleketspor mücadele etti.
Afyon Belediye Yüntaş'ın birinci tamamladığı baraj etabı grubunda Beşiktaş ikinci olurken, son iki sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ve Şanlıurfa Memleketspor gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Baraj etabında oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1. Afyon Belediye Yüntaş
|28
|14
|14
|48
|56
|40,15
|2. Beşiktaş
|28
|11
|17
|45
|57
|36,22
|3. Tokat Belediye Plevne
|28
|8
|20
|42
|70
|23,48
|4. Şanlıurfa Memleketspor
|28
|0
|28
|11
|84
|2,07
sponsored ads