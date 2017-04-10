Voleybol Efeler Ligi baraj etabı maçları tamamlanırken, lige veda eden takımlar Şanlıurfa Memleketspor ve Tokat Belediye Plevne oldu.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'daki baraj etabı müsabakalarında Afyon Belediye Yüntaş, Beşiktaş, Tokat Belediye Plevne ve Şanlıurfa Memleketspor mücadele etti.



Afyon Belediye Yüntaş'ın birinci tamamladığı baraj etabı grubunda Beşiktaş ikinci olurken, son iki sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ve Şanlıurfa Memleketspor gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.



Baraj etabında oluşan puan durumu şöyle:





Takımlar O G M AS VS P 1. Afyon Belediye Yüntaş 28 14 14 48 56 40,15 2. Beşiktaş 28 11 17 45 57 36,22 3. Tokat Belediye Plevne 28 8 20 42 70 23,48 4. Şanlıurfa Memleketspor 28 0 28 11 84 2,07