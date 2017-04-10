Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus ArenaHakemler: Yavuz Akdemir, Arzu EmiroğluAfyon Belediye Yüntaş: Rivas, Burak Hascan, Serhat Coşkun, Borovnjak, Fatih Eren Uğur, Gregor (Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Burak Köse, Selim Yıldırım)Beşiktaş: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Fırat Ezel...

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

Afyon Belediye Yüntaş: Rivas, Burak Hascan, Serhat Coşkun, Borovnjak, Fatih Eren Uğur, Gregor (Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Burak Köse, Selim Yıldırım)

Beşiktaş: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Fırat Ezel Filiz, Fatih Cihan (Nuri Şahin, Oğuzhan Altıntaş, Batuhan Avcı, Çağlar Aksoylu)

Setler: 27-25, 25-22, 21-25, 25-13

Süre: 101 dakika (29, 27, 25, 20)

Voleybol Efeler Ligi baraj etabının son maçında Afyon Belediye Yüntaş, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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