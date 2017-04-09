Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus ArenaHakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanBeşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Fırat Ezel Filiz (Nuri Şahin, Oğuzhan Altıntaş, Çağlar Aksoylu, Batuhan Avcı)Tokat Belediye Plevne: Murat Palavar, Aslan Ekşi, Gorchaniuk, Hakan Polat,...
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
Beşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Fırat Ezel Filiz (Nuri Şahin, Oğuzhan Altıntaş, Çağlar Aksoylu, Batuhan Avcı)
Tokat Belediye Plevne: Murat Palavar, Aslan Ekşi, Gorchaniuk, Hakan Polat, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu (Semih Çelik, Taner Kabakçı, Onur Kurt, Orçun Ergun)
Setler: 25-20, 25-21, 25-19
Süre: 77 dakika (24, 30, 23)
Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresinin ikinci gününde Beşiktaş, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Baraj etabı müsabakaları yarın saat 15.00'te Şanlıurfa Memleketspor-Tokat Belediye Plevne ve saat 17.00'deki Afyon Belediye Yüntaş-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
sponsored ads