Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus ArenaHakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanBeşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Fırat Ezel Filiz (Nuri Şahin, Oğuzhan Altıntaş, Çağlar Aksoylu, Batuhan Avcı)Tokat Belediye Plevne: Murat Palavar, Aslan Ekşi, Gorchaniuk, Hakan Polat,...

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan

Beşiktaş: Erhan Dünge, Infante, Nikic, Fatih Cihan, Nemec, Fırat Ezel Filiz (Nuri Şahin, Oğuzhan Altıntaş, Çağlar Aksoylu, Batuhan Avcı)

Tokat Belediye Plevne: Murat Palavar, Aslan Ekşi, Gorchaniuk, Hakan Polat, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu (Semih Çelik, Taner Kabakçı, Onur Kurt, Orçun Ergun)

Setler: 25-20, 25-21, 25-19

Süre: 77 dakika (24, 30, 23)

Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresinin ikinci gününde Beşiktaş, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Baraj etabı müsabakaları yarın saat 15.00'te Şanlıurfa Memleketspor-Tokat Belediye Plevne ve saat 17.00'deki Afyon Belediye Yüntaş-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

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