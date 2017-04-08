Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus ArenaHakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanTokat Belediye Plevne: Aslan Ekşi, Gorchaniuk, Hakan Polat, Andaç Kapan, Atanasov, Murat Palavar (Semih Çelik, Hasan Balcıoğlu Ali Samet İçmeğiz, Taner Kabakçı, Orçun Ergun, Onur Kurt)Afyon Belediye Yüntaş:...
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
Tokat Belediye Plevne: Aslan Ekşi, Gorchaniuk, Hakan Polat, Andaç Kapan, Atanasov, Murat Palavar (Semih Çelik, Hasan Balcıoğlu Ali Samet İçmeğiz, Taner Kabakçı, Orçun Ergun, Onur Kurt)
Afyon Belediye Yüntaş: Borovnjak, Fatih Eren Uğur, Gregor, Rivas, Burak Hascan, Demirhan Durul (Mustafa Kırıcı, Burak Köse, Anıl Tokat, Faruk Ömer Dur)
Setler: 25-21, 25-12, 25-21
Süre: 76 dakika (29, 20, 27)
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre karşılaşmasında Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Baraj etabında yarın saat 15.00'te Afyon Belediye Yüntaş-Şanlıurfa Memleketspor, saat 17.00'de ise Beşiktaş-Tokat Belediye Plevne maçları oynanacak.
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