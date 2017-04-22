Voleybol: Efeler Ligi
Voleybol Efeler Ligi play-off turunda final, 3'üncülük, 5'incilik ve 7'ncilik serisi maçlarının programı belli oldu.
Voleybol Efeler Ligi play-off turunda final, 3'üncülük, 5'incilik ve 7'ncilik serisi maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu, lig şampiyonu ile sıralamaların belli olacağı maçların programını açıkladı. Arkas Spor ve Halkbank arasında oynanacak ve şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçı 26 Nisan Çarşamba günü, Fenerbahçe ile Ziraat Bankası'nın üçüncülük mücadelesinde ilk karşılaşma ise 25 Nisan Salı günü yapılacak.
Maliye Piyango ile İnegöl Belediyespor takımları arasındaki beşincilik ve Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki yedincilik mücadelesi, 24 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
Ligde sadece final serisi 3 galibiyet üzerinden oynanacak, diğer eşleşmelerde 2 galibiyet alan takım seriyi kazanacak. Serilerdeki eşitlik durumunda takımlar son bir maç daha yapacak ve bu müsabakayı kazanan taraf serinin galibi sayılacak.
Maç programları şöyle:
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Galatasaray Park Voleybol)
18.00 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
25 Nisan Salı:
18.00 Fenerbahçe-Ziraat Bankası (Burhan Felek)
26 Nisan Çarşamba:
18.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
27 Nisan Perşembe:
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
18.00 İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango (İnegöl)
28 Nisan Cuma:
16.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
18.30 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)
30 Nisan Pazar:
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Galatasaray Park Voleybol) (Gerekirse)
15.00 Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent) (Gerekirse)
1 Mayıs Pazartesi:
19.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)
Fenerbahçe-Ziraat Bankası (Burhan Felek) (Gerekirse)
3 Mayıs Çarşamba:
Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk) (Gerekirse)
6 Mayıs Cumartesi:
Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent) (Gerekirse)