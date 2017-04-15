Voleybol Efeler Ligi
Voleybol Efeler Ligi yarı final derbi mücadelesinde Halkbank ve Ziraat Bankası karşı karşıya geldi.
Voleybol Efeler Ligi yarı final derbi mücadelesinde Halkbank ve Ziraat Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Ziraat Bankası seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 18 Nisan Salı günü saat 19.00'da, yine Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut xx, Salim Bektaş xx
Halkbank: Faik Samet xx, Mustafa xx, Felipe xx, Emre xxx, Miljkovic xxx, Dick xx, Hasan (L) xx, Caner xx, Burutay xx, Vincic xx, Kemal x
Ziraat Bankası: Emre Güngör xxx, Emre Savaş xxx, Nilsson xx, Savani xxx, Lee xxx, Ulaş xxx, Volkan (L) xx, Cüneyt xx, Serkan xx
Setler: 20-25, 21-25, 25-18, 25-23, 12-15
Süre: 2.13 (29, 30, 26, 29, 19) - İSTANBUL
sponsored ads