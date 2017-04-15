Voleybol Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Arkas, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setlerini mavi-beyazlı ekip 28-26, 25-18, 23-25 ve 25-23 kazandı. Seride ikinci maç 17 Nisan Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Arkas bu maçı da kazanırsa adını finale yazdıracak.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ebru Ayata xx



Fenerbahçe: Selçuk xx, Pajenk x, Sabit x, Sket x, Quesque xx, Metin x (Alperay xx, Mehmet x, Oğulcan x)



Arkas: Sanders xxx, Mauricio xxx, Sanchez xx, Hakkı xxx, Mustafa xxx, Yiğit Gülmezoğlu xx (Ahmet xx, Caner xx, Gökhan xx)



Setler: 26-28, 18-25, 25-23, 23-25



Süre: 122 dakika - İSTANBUL