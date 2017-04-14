Voleybol Efeler Ligi'nde klasman etabı ilk maçları, yarın oynanacak.



Ligde normal sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayan takımların yer aldığı klasman etabında ilk maçlar, Ankara ve Bursa'da yapılacak. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takımlar beşincilik, yenilenler ise yedincilik için mücadele edecek.



Serilerde ikinci maçlar ise 18 Nisan Salı günü yapılacak. Galibiyet eşitliği durumunda ise üçüncü müsabakanın ev sahibi, normal sezonu üst sırada bitiren takım olacak.



Klasman etabında ilk maçların programı şöyle:



16.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)



18.00 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)