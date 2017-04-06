Voleybol Efeler Ligi

Ziraat Bankası, Voleybol Efeler Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi

Ziraat Bankası, Voleybol Efeler Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 9 Nisan Pazar günü İnegöl'de oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Sarıkaya xxx, Vedat Kırçova xxx

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak xx, Nilsson xxx, Cristian Savani xxx, David Lee xxx, Baturalp Burak Güngör xxx, Vahit Emre Savaş xx, Serkan Kılıç (L) xx, Volkan Döne (L) xx

İnegöl Belediyespor: Bahov xx, Caner Çiçekoğlu xxx, Gazmend xxx, İbrahim Ersin Başaran xx, Klapwijk xxx, Beytullah Hatipoğlu (L) xx, Mehmet Almaz xx, Özer Özger (L) xx, Görkem Sertel xx, Gökhan Çatal xx

Setler: 21-25, 25-17, 25-21, 25-14

Süre: 26, 26, 31, 22 (105 dakika) - ANKARA

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