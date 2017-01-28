Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş
Ziraat Bankası: Rauwerdink, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Burak Güngör, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Van Dijk, Koray Şahin)
Beşiktaş: Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu)
Setler: 25-21, 25-15, 25-23
Süre: 79 dakika (28, 23, 28)
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Başkent ekibi, bu sonuçla ligde liderliğini sürdürdü.
Voleybol: Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Bilal Çağlar, Salim BektaşZiraat Bankası: Rauwerdink, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Burak Güngör, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Van Dijk, Koray Şahin)Beşiktaş: Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin,...
Salon: TVF Başkent