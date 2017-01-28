Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova
Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samet Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Cam)
İnegöl Belediyespor: Bahov, Görkem Sertel, Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Klapwijk (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Tunç Ayhan, Gökhan Çatal, Mehmet Almaz, Cansın Çınar)
Setler: 30-28, 25-17, 25-15
Süre: 86 dakika (36, 25, 25)
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol: Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Vedat KırçovaHalkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samet Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Cam)İnegöl Belediyespor: Bahov, Görkem Sertel, Caner Çiçekoğlu,...
Salon: TVF Başkent