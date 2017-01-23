Salon: Galatasaray Park Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Tayfun Şener
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Yasin Aydın, Emin Gök, Bartman (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Lagumdzija, Doğukan Ulu, Berkay Özdemir)
Halkbank: Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Fonteles, Kemal Kayhan, Caner Dengin, Mustafa Ramazanoğlu)
Setler: 21-25, 17-25, 21-25
Süre: 73 dakika (25, 23, 25)
Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Voleybol: Efeler Ligi
Salon: Galatasaray Park VoleybolHakemler: Sadettin Deneri, Tayfun ŞenerGalatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Yasin Aydın, Emin Gök, Bartman (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Lagumdzija, Doğukan Ulu, Berkay Özdemir)Halkbank: Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre...
Salon: Galatasaray Park Voleybol
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