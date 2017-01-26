Salon: Dabrowa Gornicza



Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Kenneth Aro (Finlandiya)



Tauron MKS: Horka, Paszek, Weiss, Ganszczyk, Kaliszuk, Sikorska (Lemanczyk, Castiglione)



Fenerbahçe: Eda Dündar, Balkestein, Natalia, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)



Setler: 23-25, 19-25, 25-22, 14-25



Süre: 107 dakika (31, 25, 27, 24)



Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya temsilcisi Tauron MKS'yi 3-1 yendi.



Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galip ayrıldı.