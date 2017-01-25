Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Loic Queste (Fransa), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
VakıfBank: Cansu Özbay, Kimberly, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Özgenur Yurtdagülen (Gizem Örge, Naz Akyol, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Melis Durul, Ayça Aykaç)
Dresdner: Smutna, Kadie Rolfzen, Cooper, Amber Rolfzen, Schwabe, Cross (Schoot, Apitz, McMahon, Courtois, Strumilo)
Setler: 25-12, 25-16, 25-11
Süre: 69 dakika (22, 23, 24)
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi.
VakıfBank, grupta oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Voleybol: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Loic Queste (Fransa), Eldar Aliyev (Azerbaycan)VakıfBank: Cansu Özbay, Kimberly, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Özgenur Yurtdagülen (Gizem Örge, Naz Akyol, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Melis Durul, Ayça Aykaç)Dresdner: Smutna, Kadie Rolfzen, Cooper, Amber...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
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