Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: SchierveldeHakemler: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Helio Ormond (Portekiz)Knack: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad)Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin,...

Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Schiervelde

Hakemler: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Helio Ormond (Portekiz)

Knack: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad)

Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Fonteles, Abdullah Çam, Akhrem)

Setler: 25-12, 31-29, 25-18

Süre: 91 dakika (23, 39, 29)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika'nın Knack ekibine 3-0 yenildi.

Gruptaki dördüncü yenilgisini yaşayan Halkbank, puansız son sırada yer alıyor.

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