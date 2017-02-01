Salon: İzmir Atatürk Voleybol
Hakemler: Aleksander Sikanjic (Liechtenstein), Roy Bensimon (İsrail)
Arkas Spor: Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Mauricio (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Muhammet Kaya)
Paris Volley: Kaba, Pinheiro, Sens, Kreek, Baranek, Gergye (Koga, Walgenwitz)
Setler: 25-21, 23-25, 16-25, 25-19, 23-21
Süre: 129 dakika (24, 29, 22, 29, 25)
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Fransız temsilcisi Paris Volley'i 3-2 mağlup etti.
Gruptaki puanını 7'ye çıkaran Arkas Spor, ikinci sıradaki yerini korudu.
Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi
Salon: İzmir Atatürk VoleybolHakemler: Aleksander Sikanjic (Liechtenstein), Roy Bensimon (İsrail)Arkas Spor: Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Mauricio (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Muhammet Kaya)Paris Volley: Kaba, Pinheiro, Sens, Kreek, Baranek, Gergye...
Salon: İzmir Atatürk Voleybol