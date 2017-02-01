Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Bogdan Stoica (Romanya)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen)
Noliko Maaseik: Skladany, Bruno, Colson, Rychlicki, Maan, Wigil (Santucci, Bontje, Wolanski)
Setler: 25-19, 19-25, 25-22, 25-18
Süre: 113 dakika (28, 28, 30, 27)
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'nın Noliko Maaseik takımını 3-1 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Noliko Maaseik ise 3. yenilgisini yaşadı.
Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi
Salon: Haldun AlagaşHakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Bogdan Stoica (Romanya)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen)Noliko Maaseik: Skladany, Bruno, Colson, Rychlicki, Maan, Wigil (Santucci,...
Salon: Haldun Alagaş