Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Bogdan Stoica (Romanya)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen)Noliko Maaseik: Skladany, Bruno, Colson, Rychlicki, Maan, Wigil (Santucci,...

Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Bogdan Stoica (Romanya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Coskovic, Matic, Arslan Ekşi, Antanovic, Özkan Hayırlı, Price (Erdem Sonat, Caner Pekşen)

Noliko Maaseik: Skladany, Bruno, Colson, Rychlicki, Maan, Wigil (Santucci, Bontje, Wolanski)

Setler: 25-19, 19-25, 25-22, 25-18

Süre: 113 dakika (28, 28, 30, 27)

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'nın Noliko Maaseik takımını 3-1 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Noliko Maaseik ise 3. yenilgisini yaşadı.

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