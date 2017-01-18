Salon: TVF Başkent
Hakemler: Dusan Hodon (Slovakya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)
Halkbank: Faik Samed Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Marques, Emre Batur)
Knack Roeselare: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad, Claes)
Setler: 24-26, 19-25, 26-24, 23-25
Süre: 109 (27, 22, 30, 30)
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, E Grubu'ndaki 3. maçında, sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-1 mağlup oldu.
Grupta 3 yenilgi ve sıfır puanla son sırada yer alan Halkbank, 4. maçında 1 Şubat Çarşamba günü Belçika temsilcisi Knack Roeselare'e konuk olacak.
Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Dusan Hodon (Slovakya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)Halkbank: Faik Samed Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Marques, Emre Batur)Knack Roeselare: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman,...
Salon: TVF Başkent
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