Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Dusan Hodon (Slovakya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)



Halkbank: Faik Samed Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Marques, Emre Batur)



Knack Roeselare: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad, Claes)



Setler: 24-26, 19-25, 26-24, 23-25



Süre: 109 (27, 22, 30, 30)



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, E Grubu'ndaki 3. maçında, sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-1 mağlup oldu.



Grupta 3 yenilgi ve sıfır puanla son sırada yer alan Halkbank, 4. maçında 1 Şubat Çarşamba günü Belçika temsilcisi Knack Roeselare'e konuk olacak.