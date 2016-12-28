Voleybol: Bayanlar Kupa Voley

Salon: Akatlar



Hakemler: Ramazan Demiröz, Erdal Fındık



Beşiktaş: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)



Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç)



Setler: 25-23, 25-20, 25-20



Süre: 84 dakika (28, 29, 27)



Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm rövanş maçında Halkbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenilmesine rağmen sayı averajıyla tur atladı.



Ankara'daki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-0 yenen Halkbank, rövanşı aynı skorla kaybetmesine rağmen tek sayıyla final grubuna yükseldi. Halkbank iki maç sonunda Beşiktaş'a sayılarda 138-137'lik üstünlük kurdu.