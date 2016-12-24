Voleybol: Bayanlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim BektaşHalkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Rosell, Grigoreva (Derya Çayırgan)Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Merve Gülaç, Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge,...

Voleybol: Bayanlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent




Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Rosell, Grigoreva (Derya Çayırgan)

Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Merve Gülaç, Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)

Setler: 25-23, 25-20, 25-19

Süre: 82 dakika (28, 27, 27)


Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm maçında Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul'daki Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

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