Voleybol: Bayanlar 1. Lig

Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 yendi.

Voleybol: Bayanlar 1. Lig

Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 yendi.

Aydın Doğan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Gürhan Gül ve Adem Türkmen yönetti.

Gümüşhane Gençlerbirliği, ilk seti 25-20, ikinci seti 25- 22, üçüncü seti ise 25-16 alarak, karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

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