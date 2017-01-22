Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 yendi.



Aydın Doğan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Gürhan Gül ve Adem Türkmen yönetti.



Gümüşhane Gençlerbirliği, ilk seti 25-20, ikinci seti 25- 22, üçüncü seti ise 25-16 alarak, karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.