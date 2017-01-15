Salon: Balıkesir Kurtdereli
Hakemler: Metin Açıkgöz, Ali Şenlik
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Rupia, Merve, Nihan, Kardelen, Dos Santos, Ebru (Gamze)
Işıkkent: Çisil, Özlem, Deniz, Yağmur, Buse, Büşra (Aleyna)
Setler: 25-19, 26-28, 25-9, 25-17
Süre: 95 dakika (21-32-19-23)
Voleybol Bayanlar 1.Lig A Grubu'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Işıkkent'i 3-1 mağlup etti.
Voleybol Bayanlar 1. Lig
Salon: Balıkesir KurtdereliHakemler: Metin Açıkgöz, Ali ŞenlikBalıkesir Büyükşehir Belediyespor: Rupia, Merve, Nihan, Kardelen, Dos Santos, Ebru (Gamze)Işıkkent: Çisil, Özlem, Deniz, Yağmur, Buse, Büşra (Aleyna)Setler: 25-19, 26-28, 25-9, 25-17Süre: 95 dakika (21-32-19-23)Voleybol Bayanlar 1.
Salon: Balıkesir Kurtdereli
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