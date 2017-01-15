Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubunda Arkas Spor, deplasmanda Yeşil Bayramiçspor'u 3-1 yendi.
Bayramiç Spor Salonunda oynanan maçı Barış Karakoyun ve Sevcan Mizah Karagöz yönetti.
Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Yeşil Bayramiçspor 25-23 kazandı.
Diğer setleri 25-18, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla önde tamamlayan Arkas Spor mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Voleybol Bayanlar 1. Lig
Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubunda Arkas Spor, deplasmanda Yeşil Bayramiçspor'u 3-1 yendi.
Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubunda Arkas Spor, deplasmanda Yeşil Bayramiçspor'u 3-1 yendi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads