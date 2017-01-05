Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubu ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Sakatlıktan uzak, performansımızı daha yukarıya taşıdığımız bir dönem geçirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, grubunda ilk yarıyı 3-1'lik Işıkkent galibiyetiyle kapatan Arkas Spor, ikinci yarıya Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.



Mücadelenin İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 8 Ocak Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edilerek, lig maratonunun ikinci yarısına 17 puanla 8. sırada başlayacak Arkas Spor'un, 21 puanla 6. basamakta yer alan rakibini yenerek aradaki puan farkını azaltmaya çalışacağı kaydedildi.



Açıklamada Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden'in şu ifadelerine yer verildi:



"Sakatlıktan uzak, performansımızı daha yukarıya taşıdığımız bir dönem geçirmek istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek hem ikinci etaba iyi başlamak hem de ilk maçta 3-2 yenildiğimiz rakibimizden rövanşı almak istiyoruz."