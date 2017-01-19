Voleybol: Avrupa Kupaları

Voleybolda Avrupa kupalarında haftanın maçları tamamlandı.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda Belçika'nın Noliko Maaseik takımına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Türk temsilcisi, gruptaki 4. maçında 1 Şubat Çarşamba günü sahasında yine Noliko Maaseik ile karşılaşacak.



C Grubu'nda Arkas Spor, deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımı'nı 3-1 yendi. Arkas Spor, 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4. maçta aynı takımı konuk edecek.



Ligdeki diğer Türk temsilcisi Halkbank ise E Grubu'nda, sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-1 mağlup oldu. Grupta 3 yenilgi ve puansız son sırada yer alan Halkbank, bir sonraki maçında, 1 Şubat Çarşamba günü Knack Roeselare'ye konuk olacak.



Erkekler CEV Kupası'nda bu hafta, 16'lı final rövanş maçları yapıldı.



Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta 3-0 mağlup ettiği İsrail ekibi Hapoel'i, sahasındaki rövanşta da aynı skorla yenerek tur atladı. Kupada 8'li finaller, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Erkekler Challenge Kupası'nda ise 8'li final ilk maçları oynandı.



Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımıyla yaptığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Türk temsilcisi, Portekiz ekibi ile rövanş maçını 2 Şubat Perşembe günü sahasında yapacak.



Ziraat Bankası ise deplasmanda Bosna Hersek'ten MOK Jedinstvo ile karşılaştı. Rakibine set vermeden galip gelen başkent ekibi, MOK Jedinstvo'yu 1 Şubat Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak.