Voleybol: Avrupa Kupaları

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalarda, haftanın maçları tamamlandı.



CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rus Dinamo Moskova'ya 3-1 mağlup oldu ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı.



Grupta puansız son sırada yer alan Türk temsilcisi, üçüncü maçını 18 Ocak 2017'de deplasmanda Belçika ekibi Noliko Maaseik ile yapacak.



C Grubu'nda yer alan Arkas Spor, Alman VfB Friedrichshafen'i 3-2 yendi ve ilk galibiyetini elde etti.



Arkas Spor, üçüncü maçında 18 Ocak 2017'de deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımı ile karşılaşacak.



E Grubu'ndaki Halkbank ise deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.



Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile oynayacak.



Ziraat Bankası tur atladı



Erkekler Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ziraat Bankası, 16'lı finallerdeki rövanş maçında, sahasında Arnavutluk'tan Studenti'yi 3-0 yenerek tur atladı. Arnavutluk'ta yapılan ilk maçta da 3-0 galip gelen Türk temsilcisi, turu set kayıpsız tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.



Ziraat Bankası, bir sonraki turda Bosna Hersek'ten MOK Jedinstvo ile eşleşti. 8'li finallerde ilk maçlar, 17-19 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak. Türk ekibi, ilk maçına rakip sahada çıkacak.