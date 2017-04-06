Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Kızlar Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci ve son maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak elendi.



Hollanda'nın Arnhem şehrinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci ve son maçında Rusya ile karşılaştı. 25-21'lik iki setle 2-0 geri düşen milliler, üçüncü seti 26-24 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti 25-15 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.



Grupta oynadığı 5 maçın sadece birini kazanabilen Türkiye, ilk 4 takım arasında yer alamadığı için finallere veda etti.